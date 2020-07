नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाकडाउन (Lockdown i UP) लगा दिया है. लॉकडाउन के कारण दिल्ली से सटे कई जिले जैसे नोएडा (Lockdown in Noida), गाजियाबाद (Lockdown in Ghaziabad) की सीमाओं को सील कर दिया गया है. अब लॉकडाउन के दौरान उन्हीं लोगों को आनें जाने की अनुमति होगी जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े होंगे. दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा की सीमाए 13 तारीख तक सील रहेंगी. जुरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पास दिखाना अनिवार्य होगा. Also Read - Lockdown in UP: 55 घंटों के लिए लागू हुआ लॉकडाउन, खुले रहेंगे धार्मिक स्थल, जानें कहां रहेगी सख्ती और कहां मिलेगी छूट

इन लोगों को लॉकडाउन में मिलेगी छूट Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया, कल से इन शहरों में लागू होगा कर्फ्यू

कोरोना वॉरियर्स जैसे साफ-सफाई में लगे लोग और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट होगी.

जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक नहीं होगी

मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं

राष्ट्रीय और राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा

रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा. Also Read - Coronavirus Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ में कोविड19 संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 140 और लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि

Police personnel are checking IDs of commuters near Noida-Delhi border, following the imposition of lockdown in the state from 10pm on July 10 to 5am on July 13. A local says, “I tried applying for an e-pass but there is no option for it on the official website of the UP govt.” pic.twitter.com/XDHy2a64Wq

— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2020