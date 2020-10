नई दिल्‍ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज शनिवार को दिल्‍ली से हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं. राहुल गांधी कार में सवार होकर हाथरस के लिए निकले हैं. राहुल गांधी के साथ प्र‍ियंका गांधी भी हैं और वह स्‍वयं कार चला रही हैं. उन्‍होंने कहा, अगर इस बार नहीं, तो हम फिर से कोशिश करेंगे. राहुल गांधी अपनी पार्टी के कई सांसदों के साथ हाथरस जा रहे हैं. Also Read - हाथरस कांड: राहुल गांधी और प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति मिली

वहीं, नोएडा दिल्‍ली बॉर्डर पर कांग्रेस के समर्थक कार्यकताओं की भीड़ जुट गई है और यूपी पुलिस यहां कड़े इंतजाम कर रखे हैं. बड़ी संख्‍या में यूपी पुलिस डीएनडी बॉर्डर पर तैनात है. दिल्‍ली-नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस की भारी तैनाती है. वहीं राहुल गांधी की कार को उनकी बहन प्र‍ियंका गांधी चला रहीं हैं. दोनों नेताओं के साथ, पार्टी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल हाथरस जा रहा है.कांग्रेस के कई सांसद बस में सवार होकर हाथरस के लिए निकले हैं.

#WATCH Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on her way to meet the family of the alleged gangrape victim in #Hathras (UP), with Congress leader Rahul Gandhi (Source-Congress) pic.twitter.com/TSy7gLaxPL — ANI (@ANI) October 3, 2020

हाथरस रवाना होने से कुछ देर पहले, राहुल ने कहा कि उन्हें इस दुखी परिवार से मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती.

Noida: Visuals from the toll plaza at Delhi Noida Direct Flyway. Congress leader Rahul Gandhi & other party MPs are scheduled to visit Hathras today afternoon to meet the family of the victim of Hathras case. pic.twitter.com/c4bCl2Bsuz — ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2020

वहीं, हाथरास में एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी ने हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है.

दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की भीड़ द‍िखाई दे रही है.

Noida: Traffic congestion seen at the toll plaza on Delhi Noida Direct Flyway. pic.twitter.com/DUKIWs5LZF — ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2020

इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जाने से रोककर हिरासत में ले लिया था. वहीं, कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल और प्रियंका को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया था, ”दुनिया की कोई भी ताक़त मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती.’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ”इस प्यारी बच्ची और उसके परिवार के साथ उप्र सरकार और उसकी पुलिस द्वारा किया जा रहा व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं. किसी भी हिंदुस्तानी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए.” पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई सांसद हाथरस जाएंगे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे.

वहीं, शुकव्रार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मामले में सख्‍त कारवाई करते हुए हाथरस के एसपी, डिप्‍टीएसपी, थाना प्रभारी समेत कुछ अन्‍य पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड करते हुए पुलिसअफसरों समेत वादी और प्रतिवादियों के नार्को टेस्‍ट कराने का आदेश दिया था.

बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस में चार युवकों ने 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर गैंगरेप किया था और मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई जिसके बाद बुधवार की रात को उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात में अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य किया.