दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट कैसे पहुंचें? यहां जानें मेट्रो और बस का पूरा रूट

Jewar Airport: दिल्ली-NCR से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा. बॉटेनिकल मेट्रो से यूपी रोडवेज ने बस सेवा शुरू की है. जानिए एयरपोर्ट के पास मेट्रो का कौन-सा स्टेशन पास पड़ेगा.

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सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों स्तर पर नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं. (Photo from IANS)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) पर आज यानी सोमवार (15 जून) से उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं. पहले दिन एयरपोर्ट पर करीब आठ उड़ानों का संचालन किया गया. यात्रियों को यहां तक पहुंचने के लिए सरकार कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है. सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों स्तर पर नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, ताकि यात्रियों को यहां पहुंचने में आसानी हो. इसी दिशा में यूपी रोडवेज और हरियाणा रोडवेज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

बॉटेनिकल मेट्रो से शुरू हुई बस सेवा

यूपी रोडवेज ने नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) के लिए बस सेवा शुरू की है. इससे दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा. जो लोग दिल्ली मेट्रो के जरिए बॉटेनिकल गार्डन तक पहुंचेंगे, वे वहां से सीधे रोडवेज बस लेकर एयरपोर्ट तक जा सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और अलग-अलग साधनों को बदलने की परेशानी भी कम होगी.

गुरुग्राम-हरियाणा वालों को भी खास सुविधा

सिर्फ नोएडा ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम और हरियाणा के यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है. हरियाणा रोडवेज ने गुरुग्राम से जेवर तक सीधी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है. इससे दिल्ली होते हुए लंबा रास्ता लेने की जरूरत कम होगी. खासतौर पर गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से यात्रा करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. इससे एयरपोर्ट तक पहुंचने में समय और खर्च दोनों कम हो सकते हैं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी.

जेवर एयरपोर्ट के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन है?

जेवर एयरपोर्ट मेट्रो से पहुंचा जा सकता है. एयरपोर्ट के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन में नॉलेज पार्क-II, ग्रेटर नोएडा और नोएडा सेक्टर-142 शामिल हैं. सेक्टर-142 स्टेशन एक्वा लाइन से जुड़ा हुआ है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलेगी. इन स्टेशनों तक पहुंचकर आगे बस या अन्य माध्यम से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा.

बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को क्या फायदा होगा?

जेवर एयरपोर्ट तक बस और मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिलेगा. इससे सफर ज्यादा सही ढंग और तेज हो सकता है. दिल्ली-NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा. आने वाले समय में जैसे-जैसे एयरपोर्ट का संचालन बढ़ेगा, वैसे-वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी और मजबूत किया जा सकता है.