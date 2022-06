Prayagraj Violence: प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चल गया है. जावेद के दो मंजिला घर को तोड़ा जा रहा है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण(पीडीए) ने जावेद के परिजनों को घर को खाली करने का नोटिस दिया था. इसके लिए आज सुबह 11 बजे तक समय दिया गया था. समय सीमा बीत जाने के बाद अब बुलडोजर से बिल्डिंग को गिराया जा रहा है. आरोप है मोहम्मद जावेद ने करैली स्थित मकान का निर्माण अवैध तरीके से कराया है.Also Read - पैगंबर विवादः नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

जावेद के घर की इमारत गिराने से पहले पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया. जावेद के घर के सामने भारी संख्या में फोर्स तैनात है. कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी.

#WATCH | Demolition of the "illegally constructed" residence of Prayagraj violence accused Javed Ahmed underway, after the Prayagraj Development Authority (PDA) earlier put a demolition notice at the residence. pic.twitter.com/p1okHrFyz7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022