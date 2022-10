Dengue Cases in UP: उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं. सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, वाराणसी में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहां 250 मरीज भर्ती हैं वहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी लगभग 3000 से अधिक मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं.संगम नगरी प्रयागराज में भी डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं. प्रयागराज में बुधवार को डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए. इसके साथ ही प्रयागराज जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 772 पहुंच गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक तीन व्यक्तियों की डेंगू से मौत हो चुकी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल के डेंगू वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं.Also Read - Dengue And Viral in UP: यूपी में वायरल बुखार और डेंगू का कहर जारी, 60 नए मरीज आए सामने, कई लोगों की हुई मौत

उधर, लखनऊ राजधानी में डेंगू के 21 नए मरीज मिले हैं. 5 घरों में लार्वा मिलने पर स्थानीय लोगों को नोटिस दिया गया है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट पहले से बेहतर हुआ है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में गिनती के मरीज भर्ती हैं. तमाम बेड खाली पड़े हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं. डेंगू को लेकर किसी तरीके की लापरवाही ना हो इसको लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अस्पतालों का निरीक्षण भी किया है. लोगों का कहना है कि फिलहाल अस्पतालों में बेड खाली हैं ज्यादातर मरीज घरों में ही ठीक हो रहे हैं.

वहीं, डेंगू से उत्पन्न हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के समस्त अस्पतालों में मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं. अस्पतालों में बेड और दवाओं समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए . उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित जिलों में विशेष रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जाए. जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक बच्चों का टीकाकरण कराया जाए.