Dev Deepawali: देव दीपावली पर लाखों दीपों से जगमग हुए काशी के घाट, CM योगी भी पहुंचे; धरती पर देवलोक जैसा नजारा | LIVE

Dev Deepawali 2023: देव दीपावली पर एक बार फिर काशी के घाट रोशनी से जगमग हो गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘नमो घाट’ पर दीया जलाकर दुनियाभर में विख्यात काशी की देव दीपावली का उद्घाटन किया. काशी की विख्यात देव दीपावली की भव्यता को निहारने आज लाखों लोग वहां पहुंचें हैं. काशी के 84 घाटों पर इस बार 12 लाख दिये जलाए जा रहे हैं. इनमें एक लाख दीप गाय के गोबर के बने हैं.

#WATCH | Varanasi: UP CM Yogi Adityanath leaves from Namo Ghat to Lalita Ghat to ‘Dev Deepavali’ on the occasion of Kartik Purnima. pic.twitter.com/ms4EdoQL4p

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 27, 2023