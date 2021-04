Mukhtar Ansari Case: उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की निगरानी बड़े-बड़े अधिकार लखनऊ से कर रहे हैं. दरअसल यूपी की बांदा जेल में चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा गाए गए हैं जिनकी निगरानी खुद बांदा जेल के अलावा लखनऊ से हो रही है. Also Read - Shehnaaz Gill ने सोशल मीडिया पर दिखाया अपना नया लुक, पगड़ी वाली Cute फोटो हुई वायरल

गुरुवार को खुद डीजी (जेल) आनंद कुमार लखनऊ से बांदा जेल की निगरानी करते दिखे. वे लखनऊ में जेल मुख्यालय से वीडियो वॉल के जरिए बांदा जेल की निगरानी करते दिखे. इसके अलावा बांदा जेल प्रशासन द्वारा भी निगरानी की जा रही है.

26 मार्च को SC ने मुख्तार अंसारी को यूपी में पंजाब से जेल भेजने का आदेश दिया.

DG (Prisons) Anand Kumar monitors Banda Jail, where gangster-turned-politician Mukhtar Ansari is lodged, via video wall at Jail HQ in Lucknow. Monitoring also being done by Banda Jail admn

On March 26 SC ordered transfer of Mukhtar Ansari to jail in UP from Punjab to face trials pic.twitter.com/1VHQU7sYym

