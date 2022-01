UP Election 2022: यूपी की सियासत में आजकल काफी हलचल मची हुई है. स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देने बाद बीजेपी छोड़ दी है. धर्म सिंह सैनी (Dharm Singh Saini) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से इस्तीफा देने के बाद मिले. इसके साथ ही अब तक करीब 15 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. लगभग समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं. एक दो दिन में ये नेता सपा में शामिल होंगे.Also Read - UP: चार बार कांग्रेस विधायक रहे गजराज सिंह ने RLD ज्‍वाइन की, जयंत चौधरी ने किया स्‍वागत

इस बीच योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया है. धर्म सिंह सैनी ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है. इसकी वजह पिछले पांच साल तक दलित, पिछड़ों की अनदेखी की. उन्हें दबाया गया. जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो सब बिलकुल सही है. धर्म सिंह सैनी ने दावा किया कि 20 जनवरी तक हर दिन तीन से चार विधायक बीजेपी छोड़ेंगे. इसके साथ ही हर दिन एक मंत्री भी योगी सरकार से इस्तीफा देगा.

I have resigned because for 5 years Dalits, backward classes were suppressed, their voices were suppressed… We will do whatever Swami Prasad Maurya will say. One minister and 3-4 MLAs will resign every day till Jan 20: Dharam Singh Saini after resigning from the UP cabinet pic.twitter.com/1z4Coqs6Zt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2022