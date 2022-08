UP News: यूपी के हमीरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं जिनपर छह युवक टूट पड़ते हैं. सभी युवक मिलकर दोनों को निर्वस्त्र कर जमकर पीटते हैं और लड़की से छेड़छाड़ करते दिखते हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमीरपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. तीन युवक अभी भी फरार हैं.Also Read - Viral Video Today: सांड को छेड़ने की गलती कर बैठा शख्स, आगे जो हुआ यकीन कर पाना मुश्किल है- देखें वीडियो

वायरल वीडियो में लड़की रो-रोकर युवकों से रहम की भीख मांगती दिख रही है, इसके बावजूद युवकों का दिल नहीं पसीजता है . वे उसके और उसके प्रेमी के साथ जमकर मारपीट और अश्लीलता करते दिख रहे हैं.

पुलिस ने बताया-गैंगरेप नहीं हुआ, छेड़खानी की गई

हमीरपुर, सीओ रवि प्रकाश ने बताया कि एक पुरुष और महिला को अनुपयुक्त स्थिति में दिखाते हुए एक वीडियो प्राप्त हुआ था. पता चला कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पैसे की मांग की. अब तक, जांच में पाया गया कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें नंगा छोड़ दिया गया. सामूहिक बलात्कार की कोई घटना नहीं.

Hamirpur, UP | A video showing a man & woman in inappropriate condition was received. It was found that some people had beaten them up & demanded money. So far, inquiry established that they were molested & left naked. No incident of gang rape: Ravi Prakash, CO (18.08) pic.twitter.com/8qwY2Wf0BR

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 19, 2022