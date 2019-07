नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक मां की क्रूरता सामने आई है. महिला ने अपने तीन माह के बच्‍चे को अस्‍पताल की चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई. इस मामले में महिला के पति ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

ASP (west) Vikas Chandra Tripathi: Husband of the woman has filed a complaint&FIR has been lodged. He had said in his complaint that his wife was troubled with the continuous medical treatment of their son, so she threw him off the 4th floor. He died on spot. Action being taken. pic.twitter.com/x4pNNNqI8k

— ANI UP (@ANINewsUP) July 23, 2019