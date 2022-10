अयोध्या: भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या (Ayodhya) में दीपावली समारोह के हिस्से के रूप में आज यहां भव्य दीपोत्सव मनाया जायेगा. इस दौरान कुल करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे. समारोह के दौरान आतिशबाजी, लेजर शो तथा रामलीला का मंचन भी किया जायेगा. अयोध्या में यह छठा मौका है जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है. पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे.Also Read - धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़, कई जगह ट्रैफिक जाम नजर आया

अयोध्या संभाग के मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने बताया कि राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा 15 लाख से अधिक दीये जलाए जाएंगे. अधिकारी ने कहा कि बाकी दीयों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया जायेगा. दीपोत्सव को देखने के लिए शनिवार शाम को बड़ी संख्या में लोग राम की पैड़ी पहुंचे. वहां रखे मिट्टी के दीये अभी नहीं जलाए गए हैं. मिट्टी के दीयों को नुकसान से बचाने के लिए स्वयंसेवक जनता से संभल कर चलने का आग्रह करते हुए दिखे. Also Read - Happy Diwali 2022: त्योहार पर मेहमानों को खिलाएं ये टेस्टी स्नैक्स, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी

#WATCH | Laser show organised as a part of Deepotsav celebrations in Ayodhya pic.twitter.com/Q7cJ2eJeqL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 22, 2022