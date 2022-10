दीपोत्सव 2022: आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है. कई लाख दीये जलाए जाने की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच पीएम मोदी भी अयोध्या में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की. इसके साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या में प्रतीकात्मक भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक भी किया है. इससे पहले पीएम मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया. बता दें की भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या (Ayodhya) में दीपावली समारोह के हिस्से के रूप में आज यहां भव्य दीपोत्सव मनाया जायेगा. इस दौरान कुल करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाने हैं. इसकी शुरुआत हो चुकी है.Also Read - Diwali 2022 Pujan Vidhi: दिवाली के दिन इस दिशा में करें मां लक्ष्मी का पूजा, जान लें पू​जन विधि

अयोध्या में यह छठा मौका है जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है. पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेने पहुंचे हैं.

Prime Minister Narendra Modi performs the Rajyabhishek of the symbolic Bhagwan Shree Ram in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/fOvZlxpxFU



अयोध्या संभाग के मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने बताया कि राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा 15 लाख से अधिक दीये जलाए जा रहे हैं.

Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi inspects Shree Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra site in Ayodhya. He will perform the Rajyabhishek of the symbolic Bhagwan Shree Ram later. pic.twitter.com/Mgx7EGquJT

