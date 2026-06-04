डॉक्टर बना 'हैवान'! 8000 रुपए में जोड़ी थी हड्डी, पूरी फीस नहीं मिली तो फिर से तोड़ दी

यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पैसे वसूली और लापरवाही की बड़ी समस्या को उजागर करती है.

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जब बाकी पैसे नहीं दिए गए तो डॉक्टर ने हड्डी तोड़ी. (image- AI)

मुजफ्फरनगर जिले में एक गरीब विधवा मां की 14 साल की मानसिक रूप से कमजोर बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार कर दिया है. सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने इलाज के नाम पर पैसे वसूले, हड्डी ठीक करने का नाटक किया और जब बाकी पैसे नहीं मिले तो बच्ची के पैर को जानबूझकर दोबारा तोड़ दिया. पीड़िता मां रेशमा अब न्याय की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची है. आज तक की खबर के मुताबिक, घटना यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सरकारी अस्पताल में हुई. 14 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की की हड्डी टूट गई थी. मां रेशमा ने डॉक्टर से इलाज कराया. डॉक्टर ने हड्डी जोड़ने के लिए 8 हजार रुपये लिए. इलाज के बाद बच्ची का पैर ठीक लग रहा था. लेकिन डॉक्टर ने और पैसे मांगे. जब बाकी पैसे नहीं दिए गए तो डॉक्टर ने गुस्से में बच्ची के पैर को जबरन मरोड़ा और हड्डी दोबारा तोड़ दी. इससे बच्ची को भारी दर्द और स्थायी नुकसान हुआ.

जिला कलेक्ट्रेट पहुंची महिला

रेशमा विधवा हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं. उन्होंने अपनी बेटी को बेहतर इलाज दिलाने की कोशिश की लेकिन सरकारी व्यवस्था में ही धोखा मिला. घटना के बाद मां अपनी बेटी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और स्वास्थ्य विभाग पर अवैध वसूली व लापरवाही का आरोप लगाया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वसूली और लापरवाही की बड़ी समस्या

यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पैसे वसूली और लापरवाही की बड़ी समस्या को उजागर करती है. खासकर गरीब और असहाय मरीजों के साथ ऐसे व्यवहार बेहद चिंताजनक हैं. पीड़ित परिवार अब उचित मुआवजा और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. बच्ची की मानसिक स्थिति पहले से कमजोर होने के कारण यह घटना और भी दर्दनाक है.

स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज

स्वास्थ्य विभाग की इस घटना पर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी. इस तरह की घटनाएं आम नागरिकों के सरकारी व्यवस्था में भरोसे को कम करती हैं.