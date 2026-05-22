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क्या यूपी में कायम है योगी सरकार पर भरोसा? 2027 के लिए कितनी मजबूत स्थिति में BJP, जानें क्या है Axis My India का ताजा सर्वे

Axis My India के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने दावा किया कि यूपी के लोग योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट हैं. इस कारण प्रदेश में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है.

Published date india.com Published: May 22, 2026 7:29 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर Axis My India के प्रमुख प्रदीप गुप्ता के एक दावे ने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है. प्रदीप गुप्ता ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि 2027 को लेकर BJP को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास योगी सरकार पर बना हुआ है. प्रदीप गुप्ता ने कहा कि यूपी में जनता योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है.

योगी सरकार से संतुष्ट है जनता!

प्रदीप गुप्ता की Axis My India की पहचान चुनावों में सटीक एग्जिट पोल देने की है. वहीं यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, जिसमें जनता से सवालों के जरिए योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हो रही है. ग्राउंड लेवल पर किए गए सर्वे के आधार पर प्रदीप गुप्ता ने दावा किया है कि जनता में योगी सरकार के लिए संतोषजनक स्थिति है.

सर्वे ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन!

प्रदीप गुप्ता ने दावा किया कि यूपी में लोग योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट हैं. इस कारण प्रदेश में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है. अब प्रदीप गुप्ता जिस तरह से 2027 के लिए दावा कर रहे हैं कि उससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मंसूबों को झटका लग सकता है. दरअसल सपा प्रमुख 2027 चुनाव के लिए आए दिन प्रेस कांफ्रेंस में योगी सरकार पर सवाल दागते नजर आते हैं, लेकिन प्रदीप गुप्ता ने जिस तरह से अपने सर्वे के माध्यम से लोगों का मूड बताया है उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव की आरोप वाली राजनीति पर जनता का विश्वास नहीं जम पा रहा और लोग योगी सरकार में संतुष्ट हैं.

अन्य सर्वे में भी योगी सरकार की वापसी के अनुमान

फिलहाल प्रदीप गुप्ता के दावे को माने तो साफ है कि यूपी में योगी सरकार की हैट्रिक होने जा रही है. Axis My India के जमीनी सर्वे से पहले एक अखबार के सर्वे में भी यूपी में भाजपा की वापसी का अनुमान बताया गया था. यह सर्वे 403 विधानसभा सीटों को लेकर किया गया, जिसमें 256 सीटों पर लोगों ने भाजपा को अपनी पहली पसंद बताया. वहीं सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 135 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया.

बना हुआ है योगी सरकार पर लोगों का विश्वास

फिलहाल प्रदीप गुप्ता के सर्वे में जो दावा किया जा रहा है उससे साफ है कि यूपी में योगी सरकार के फैसले, सरकार की नीतियों पर लोगों का विश्वास बना हुआ है. खासकर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सुशासन और पारदर्शी नीति, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं. लोगों का मानना है कि योगी सरकार में अपराधी और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई खासकर बुलडोजर नीति से कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है.

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