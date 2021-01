प्रतापगढ़ (यूपी): प्रतापगढ़ जिले में शारदा सहायक नहर में एक डॉल्फिन की मौत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नहर में भटककर पहुंची डॉल्फिन (Dolphin) को कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला, जिन्होंने गलती से इसे ‘घातक मछली’ समझ लिया था. यह घटना 1 जनवरी को हुई थी. स्थानीय पुलिस और वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. Also Read - भारत में बची हैं सिर्फ 11 सिंधु डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन भी खतरे में

हालांकि, इस मामले को तब तक छिपा कर रखा गया जब तक कि शुक्रवार को वीडियो क्लिप वायरल (Video Viral) नहीं हो गई, जब किसी ने स्थानीय लोगों द्वारा डॉल्फिन को पीट-पीटकर मारने वाला वीडियो पोस्ट कर दिया.

वन अधिकारियों ने कहा कि यह सत्यापित किया जाना बाकी है कि क्या यह वास्तव में डॉल्फिन है. स्थानीय पुलिस ने कहा कि वन अधिकारी सवालों का जवाब बेहतर दे सकेंगे. इस बीच, एक स्थानीय सूत्र ने कहा कि नहर का वाटर गेट बंद कर दिया गया था और जल स्तर घट गया था.

सूत्र ने कहा, “नए साल की सुबह, स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को पानी में देखा. कुछ लोगों ने कहा कि यह एक ‘घातक और जहरीली मछली’ है, जबकि अन्य ने कहा कि यह उन लोगों को मार सकती है जो इसके पास जाएंगे. मौके पर भारी भीड़ एकत्र हुई. लोगों ने फैसला किया कि इसे जाने देना खतरनाक होगा. भीड़ ने डॉल्फिन को पीटना शुरू कर दिया और कुछ ने कुल्हाड़ी से भी प्रहार किया.