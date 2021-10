Priyanka Gandhi`s advisor Harendra Malik and his son UPCC vice president Pankaj Kumar Malik resign from Congress : कांग्रेस महासचिव प्र‍ियंका गांधी आज मंगलवार को दिनभर महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने की घोषणा को लेकर सियासी और मीडिया की सुर्खियों में छाईं रहीं, लेकिन रात में उनको एक बड़े झटके की खबर सामने आई है. यूपी में अहम चुनावी भूमिका निभा रही प्र‍ियंका गांधी के सलाहकार हरेंद्र मलिक व यूपी की कांग्रेस कमेटी के उपाध्‍यक्ष पंकज मलिक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया है. बता दें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष के पद पर पंकज मलिक प्र‍ियंका गांधी के सलाहकार हरेंद्र मलिक के बेटे हैं.Also Read - NRI के अकाउंट से बड़ी रकम उड़ाने की कोशिश, HDFC के तीन बैंककर्मियों समेत 12 लोग अरेस्‍ट

पूर्व सांसद व प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार के रूप में पद से इस्तीफा दे रहा हूं. पार्टी प्रमुख को इस्तीफा देकर मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया है.

I am resigning from the primary memberships of the Congress party, and as an advisor to Priyanka Gandhi Vadra…; have sumbitted by resignation to party chief requesting her to relieve me from my responsibilities: Harendra Malik, Congress pic.twitter.com/DEjRuJJRnk

