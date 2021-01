नोएडा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) तथा गोंडा पुलिस ने अगवा किए गए मेडिकल के एक छात्र को सुरक्षित बचा लिया है. मुठभेड़ के बाद छात्र को अगवा करने वाले तीन बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया. अपहरणकर्ताओं ने 70 लाख रुपए मांगे थे. शुक्रवार सुबह नोएडा एक्सप्रेस-वे पर मुठभेड़ के बाद एसटीएफ तथा गोंडा पुलिस ने डॉ. अभिषेक सिंह, नितेश और मोहित सिंह को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि एक अन्य आरोपी डॉ. प्रीति मेहरा की तलाश जारी है. Also Read - महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब यूपी में ईंट से पीट कर पुजारी की निर्मम हत्या, घटना स्थल की फारेंसिक जांज शुरू

वेस्‍ट के एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण सिंह और गोंडा जिले के एसपी शैलेंश पांडे ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार सुबह बताया कि जनपद बहराइच के रहने वाले मेडिकल के छात्र गौरव हालदार का 18 जनवरी को जनपद गोंडा से अगवा किया गया था.छात्र के पिता निखिल हालदार ने पयागपुर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. Also Read - अनाज भंडारण के लिए राज्य में 5 हजार गोदाम बनाएगी योगी सरकार

Three people, including one Dr Abhishek Singh, arrested in connection with a kidnapping case and demanding of Rs 70 lakhs as ransom. Police also seized pistol and drugs from their possession: Special task force, Uttar Pradesh Also Read - UP: अदालत ने दिया 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्‍या का केस दर्ज करने का आदेश

— ANI UP (@ANINewsUP) January 22, 2021