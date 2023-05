कौन था अनिल दुजाना जिसे यूपी STF ने मेरठ में मार गिराया? जानें इस कुख्यात गैंगस्टर के बारे में सबकुछ

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश पुलिस की STF ने गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दुजाना (Gangster Anil Dujana) को मार गिराया. रिपोर्ट के मुताबिक STF ने अनिल दुजाना (Anil Dujana Encounter) का एनकाउंटर मेरठ के पास किया है. बता दें कि गैंगस्टर अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर थाना अंतर्गत दुजाना गांव का रहने वाला था. मारे गए दुजाना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खौफ था और वह एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाता था.

Dreaded gangster Anil Dujana killed in an encounter with UP STF. Further details are awaited. — ANI (@ANI) May 4, 2023