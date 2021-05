Drive in Vaccination Centre started in Noida and Greater Noida: कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में वैक्सीनेशन की नई पहल की गई है. जिला प्रशासन ने सोमवार से दोनों शहरों में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया, जहां आने वाले व्यक्ति को उनके वाहन में ही वैक्सीन लगा दी जाएगी. उसे वाहन से बाहर नहीं आना होगा.

नोएडा में डीएलएफ और ग्रेटर नोएडा में स्टेडियम को ड्राइव इन सेंटर बनाया गया है. इन दोनों सेंटरों पर 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को बैठे-बैठे ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी.

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को बिना किसी परेशानी से वैक्सीन लगाई जाए. इसी कोशिश के तहत यह पहल की गई है.

वैक्सीनेशन ड्राइव इन पर वैक्सीन लेने के लिए जाने वालों को अपना नाम, जन्म तिथि या आयु, मोबाइल नंबर और एक आईडी कार्ड का विवरण देना होगा.

इन सेंटरों पर वैक्सीन लगाने के बाद वहीं पर बने पार्किंक क्षेत्र में उनको कुछ देर तक इंतजार करना होगा और कोई दिक्कत होती है तो हॉर्न बजाकर चिकित्सीय सहायता की मांग करनी होगी.

गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर जिले में जोरशोर से टीकाकरण अभियान चल रहा है. शहर में कई निजी और सरकारी टीकाकरण हैं.