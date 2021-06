Dulhan Ka Gahna:सोशल मीडिया पर UP के शामली इलाके में हुए अनोखे निकाह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निकाह के दौरान दुल्‍हन 11 किलोग्राम के सोने के गहनों से सिर से पैर तक लदी हुई दिख रही है. सिर पर सोने का मुकुट गले से लेकर घुटने तक सोने का हार पहना हुआ है. इतना ही नहीं निकाह में घरवालों ने टोकरी- थाली भरभर कर रुपये दिए हैं जो दिख रहे हैं. इस निकाह की चर्चा पूरे जिले में हो रही है. वीडियो वायरल होते ही पहले पुलिस की टीम पहुंची और अब आयकर विभाग की भी इसपर नजर बनी हुई है. Also Read - UP News: गिरफ्तार किए गए दो मौलवी धर्म परिवर्तन के एक और मामले में शामिल

यह मामला शामली के थानाभवन क्षेत्र का है जहां एक निकाह में घरवालों ने दुल्हन पर इतने जेवर चढ़ाए गए कि पुलिस गहनों की जांच करने के लिए पहुंच गई है. बता दें कि तीन दिन पहले शामली में यह वीडियो वायरल हुआ था. अब इसी वीडियो के वायरल होने के बाद इनकम टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम हरकत में आए हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला आयकर विभाग का है, जिस कारण आयकर विभाग ही इस मामले की जानकारी ले रहा है. यूपी पुलिस ने मामले की शिकायत इनकम टैक्स विभाग से की है. Also Read - UP Zila Panchayat Chunav Result: यूपी के इन 22 जिलों में निर्विरोध निर्वाचित हुए जिला पंचायत अध्यक्ष, जानें किस पार्टी से कितने...

दुल्‍हन के पिता गुजरात के सूरत में कपड़ा व्‍यापारी के तौर पर कारोबार करते हैं. यह परिवार शामली का मूल निवासी है, जबकि शादी करने वाले लड़के का परिवार कर्नाटक का है और वहीं पर कपड़ा व्‍यवसायी का काम करता है. वीडियो में दिख रहे कैश और जेवरात की सच्‍चाई बताई जा रही है कि शादी में दहेज दिया जा रहा है. Also Read - UP News: BJP से जान का खतरा बताने वाले स्वामी प्रवक्ता नंद फिर भगवा दल में लौटे, कहा- SP में जाना 'ऑपरेशन' का हिस्सा

थानाभवन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि इस मामले में आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई थी. वहीं शामली में इस निकाह में दहेज के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई की मांग की है.