Uttar Pradesh Assembly Election 2022: यूपी के सीएम (UP CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज बुधवार को मऊ ( Mau) में एक बार फिर विरोधी दलों की पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा. पहले 'गुंडे' (गुंडे) 'गुंडा टैक्स' लेते थे, चाहे वह किसी गरीब से अपनी जीवन-बचत या व्यवसायियों और कार खरीदने वाले अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों का उपयोग करके जमीन का एक टुकड़ा खरीदने से हो. अब कोई गुंडा टैक्स मांगे तो टैक्स की जगह पुलिस की गोलियां मिलती हैं.

Earlier ‘goondas’ (goons) took ‘goonda tax’ be it from a poor buying a piece of land using their life-savings or businessmen & relatively prosperous people buying a car. If someone asks for goonda tax now, they get bullets of police instead of tax: UP CM Yogi Adityanath in Mau pic.twitter.com/Kdp19QfAYA

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 2, 2022