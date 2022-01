नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के वीआरएस अनुरोध को विभाग ने स्वीकार कर लिया है. अब यूपी विधानसभा चुनाव में उनके उतरने की की संभावना है. हालाकि, अभी तक सिंह ने अपने भाजपा में शामिल होने और अपने वीआरएस के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. वह अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. बता दें कि आज ही यूपी के कानपुर के पुलिस आयुक्‍त असीम अरुण के वीआरएस और बीजेपी से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है. ईडी) के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह आईपीएस होने से पहले यूपी की पुलिस सेवा में अधिकारी रहे हैं. बता दें कि देश के हाईप्रोफाइल घोटालों की जांचों के लिए राजेश्वर सिंह का नाम सुर्खियों में रहा है.Also Read - निर्वाचन आयोग ने कहा- नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त न हों राजनीतिक दल, सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखेंगे

बता दें पिछले साल अगस्त में लखनऊ में तैनात सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था. उनके अनुरोध के छह महीने बाद, संबंधित विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें वीआरएस के लिए अनुमति दी. संभावना जताई जा रही है कि वह साहिबाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं. Also Read - Video: CM बोले- क्‍या सिक्‍योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी, मैं महामृत्‍युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई...

ईडी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सबसे संवेदनशील मामलों, जिसमें, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल है, मामले की जांच की है. राजेश्वर सिंहने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कथित अनियमितताओं के मामले को भी देखा था. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से भी उन्होंने विभिन्न मामलों के संबंध में पूछताछ की है. Also Read - PM's security breach: ex-IPS किरण बेदी ने इन सीनियर अफसरों की गैरमौजूदगी को बताया पहली चूक

Congratulations to my brother #RajeshwarSingh of the #ED for opting for early retirement to serve the country. Nation needs you. pic.twitter.com/fBUXKCQNpG

— Abha Singh (@abhasinghlawyer) August 20, 2021