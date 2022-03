Election Results: यूपी में बीजेपी की योगी सरकार अपनी वापसी की बड़ी जीत का आंकड़ा जारी किए हुए है. इस बीच सीएम योगी आदित्‍यनाथ लखनऊ में बीजीपी के कार्यालय पहुंचे. सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए जनता के प्रति आभार जताया है. सीएएम योगी ने कहा, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है. कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी को बहुमत मिला है.Also Read - UP Election Result : जानें आपके क्षेत्र का कौन नेता जीता चुनाव, किसे देखना पड़ा हार का मुंह

सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार राज्यो में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है. इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन को जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है. प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं.

Everyone had their eyes on UP, given the vastness of the state. I am thankful to the people for making us win with majority…Under PM Modi’s leadership we will be forming govts in UP, Goa, Manipur, and Uttarakhand: CM Yogi Adityanath after winning Uttar Pradesh pic.twitter.com/FTLLjnw2dQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 10, 2022