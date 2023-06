Emergency Exercise: IAF के मिराज फाइटर जेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरते नजर आए, वीडियो

UP News,सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुल्तानपुर जिले (Sultanpur) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) पर बनी एयर स्ट्रिप (Air airstrip) पर भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के तीन लड़ाकू विमानों ने आपातकालीन अभ्यास के तहत लैंडिंग की है. यह आपातकालीन अभ्यास नागरिक और सैन्य पदाधिकारियों के बीच किया गया है.

अधिकारियों ने बताया, “अब तक तीन मिराज लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी को छू चुके हैं.”

#WATCH | Sultanpur, UP: Indian Air Force fighter jets land on Purvanchal Expressway as part of emergency exercise. pic.twitter.com/lxjbqtH0dt — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 24, 2023

इससे पहले दिन में, भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने नागरिक और सैन्य पदाधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में विमान संचालन से पहले सुल्तानपुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया.