Encounter In Vikas Dubey Style: लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने के मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर गिरधारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. उसका एनकाउंटर भी इस तरह हुआ है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की याद ताजा हो गई है. गिरधारी का एनकाउंटर भी कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर जैसा ही है. विकास दुबे को भी असलहा छीनकर भागने के प्रयास के दौरान मार गिराया गया था. Also Read - Uttar Pradesh के 64 लोग Uttarakhand हादसे के बाद से अभी भी हैं लापता, कुछ की मिलीं लाशें

बताया जा रहा है कि गिरधारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लखनऊ के खरगापुर इलाके में हत्या में प्रयुक्त असलहे की तलाश के लिए लेकर पहुंची थी. इसी दौरान गिरधारी ने असलहा छीनकर भागने का प्रयास किया और फिर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया. Also Read - श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन मामले में अमीन आयोग की मांग, 19 फरवरी को आएगा फैसला

पुलिस के बयान के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने रोहिणी इलाके से आरोपी शूटर गिरधारी को पकड़ा था. इसके बाद गिरधारी को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली से लखनऊ लाया गया था. रविवार रात पुलिस की टीम हत्याकांड में उपयोग किए गए असलहे की बरामदगी के लिए गिरधारी को अपने वाहन से सहारा अस्पताल के पास स्थित खरगापुर इलाके में लेकर आई थी. Also Read - UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन के लिए ED की हिरासत में भेजा गया; जानें क्या है मामला....

Accused was taken to a location to retrieve weapon. He hit a Policeman there, snatched his gun & ran away. Police chased him. He fired bullets, injuring one. He was asked to surrender but he fired again, got injured in retaliatory firing & died in hospital: Jt Police Commissioner https://t.co/kTb7AEifxU pic.twitter.com/zoi2YOJHe4

— ANI UP (@ANINewsUP) February 15, 2021