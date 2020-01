नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी के मुताबिक, रंगनाथ मिश्र और उनके परिजन के प्रयागराज स्थित टैगोर टाउन के जॉर्ज टाउन विस्तार स्थित 250.83 वर्ग मीटर और 899.25 वर्ग मीटर के दो प्लॉट कुर्क किए गए हैं. इन दोनों की बाजार कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है. मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई है.

Enforcement Directorate: ED attaches under PMLA, residential plot measuring 250.83 sqm & 899.25 sqm in George Town Extension, Tagore Town,Allahabad with market value of Rs. 5 crore held by former UP Minister Rangnath Mishra and his family members in a disproportionate assets case

