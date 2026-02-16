Hindi Uttar Pradesh

Engineer Yuvraj Mehta Death Case Noida Authority Has Dissolved Traffic Cell And Public Health Department

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सख्त एक्शन, शासन ने इन दो बड़े विभागों को भंग किया, जानिए SIT रिपोर्ट का क्या हुआ

Yuvraj Mehta death case: 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता 17 जनवरी की रात गुरुग्राम से वापस नोएडा अपने घर आ रहे थे. घने कोहरे की वजह से कम विज़िबिलिटी के कारण उनकी कार पानी से भरी खाई में गिर गई थी.

फोटो क्रेडिट- जी न्यूज (सोशल मीडिया)

Yuvraj Mehta death case: 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा में डूबकर हुई मौत के मामले में प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. नोएडा ट्रैफिक सेल और जनस्वास्थ्य विभाग को भंग कर दिया गया है. ट्रैफिक सेल व वर्क सर्कल-6 के प्रभारी विश्वास त्यागी पर भी गाज गिरी है और कर्तव्य पालन न करने के आरोप में उन पर विभागीय जांच शुरू हो गई है. विश्वास त्यागी को कार्मिक विभाग में भेज दिया गया है.

एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ

इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर की अगुवाई में चार सदस्यीय SIT का गठन किया था. जांच के बाच इस समिति ने अपना रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इFस घटना का स्वयं गंभीरता से संज्ञान लिया था इसलिए गहन छान-बीन अब तक जारी है.

नोएडा प्राधिकरण के सिविल और जनस्वास्थ्य विभागों के दो अधिकारियों को हटा दिया गया है और एनटीसी और जनस्वास्थ्य विभाग भंग कर वर्क सर्किल अधिकारियों को इन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि नोएडा प्राधिकरण में कुल 10 वर्क सर्किल हैं. इंजीनियर युवराज मेहता के साथ हुए हादसे के बाद भी वर्क सर्किल प्रभारियों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल कर दिया गया था. 24 जनवरी 2026 को 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्णा करुणेश को नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया था. उन्होंने एम. लोकेश की जगह यह जिम्मेदारी संभाली. युवराज की मौत के बाद एम. लोकेश को पद से हटा दिया गया था.

कैसे हुई थी युवराज की मौत

बता दें कि 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता 17 जनवरी की रात गुरुग्राम से वापस नोएडा अपने घर आ रहे थे. घने कोहरे की वजह से कम विज़िबिलिटी के कारण उनकी कार पानी से भरी खाई में गिर गई. युवराज ने अपने पिता को फोन करके मदद मांगी. पिता राजकुमार मेहता ने पुलिस को बताया और पुलिस टीम और फायरफाइटर्स जल्द ही मौके पर पहुंच गए.

इसके बावजूद युवराज को पानी भरे गड्ढे से निकाला नहीं जा सका. युवराज लगभग डेढ़ घंटे तक अपनी कार के ऊपर बैठे रहे. युवराज ने अपने फोन की टॉर्च जलाई थी और मदद मांग रहे थे. लेकिन, पुलिस और फायरफाइटर्स गड्ढे में जाने का साहस नहीं जुटा सके. रात के समय बचाव दल के पास नाव भी नहीं थी. अंत में रात के 1 बजकर 45 मिनट के करीब युवराज कार समेत पानी में समा गए और एक पिता के सामने ही उसके बेटे की मौत हो गई.

हालांकि बाद में पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोपों को खारिज किया और एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि पुलिस और फायरफाइटर्स ने क्रेन, सीढ़ी, कामचलाऊ नाव और सर्चलाइट जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था. लेकिन, कोहरे की वजह से लगभग ज़ीरो विज़िबिलिटी होने से बचाव के काम में रुकावट आई. इंजीनियर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला था उनके फेफड़ों में लगभग 200 ml पानी था. रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण “मौत से पहले डूबने से दम घुटना और फिर कार्डियक अरेस्ट” है.

Add India.com as a Preferred Source