ESMA Act in Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू (ESMA in UP) करने का बड़ा फैसला किया है. एस्मा एक्ट (आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून) लागू होने का असर ये होगा कि अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सरकार ने सरकारी कर्मियों की हड़ताल पर छह महीने तक पूरी तरह से रोक लगा दी है. Also Read - School Reopening News: छात्र ने स्कूल खोलने को लेकर योगी आदित्यनाथ को दे दी धमकी, फिर..

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है. मालूम हो कि एस्मा ऐसा कानून है, जिसके लागू होने पर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता है. उसे हड़ताल करने की अनुमति नहीं होती है. अगर इसके बाद भी कोई कर्मी हड़ताल करता है तो इसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले सकती है. Also Read - लव जिहाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन से पहले DM को देनी होगी सूचना, जानें सजा का प्रावधान

बताया जा रहा है कि यूपी सरकार (UP Government) ने ये फैसला कोरोना वायरस (Corona Virus) संकट को देखते हुए लिया है. सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन (Corona Virus Vaccine) के वितरण की तैयारी कर रही है. ऐसे में काम में कोई बाधा न आये, इसलिए सरकार ने एस्मा लागू (ESMA Act) कर दिया है. Also Read - उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को दी मंजूरी, हो सकती है 10 साल की जेल