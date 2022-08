नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में लटकता मिला है. छात्र प्रथम वर्ष का छात्र था. सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी (Safai Medical University) में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम किया जा चुका है, लेकिन अब तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि छात्र की मौत वाकई आत्महत्या है या कुछ और?Also Read - Viral Video: डांस करते-करते ये बड़ा संदेश दे गए झारखंड के पुलिसकर्मी, वीडियो ऐसा कि बार-बार देखने का मन करेगा

वहीं, इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. छात्र की मां का कहना है कि शाम में आठ बजे उसकी बेटे से बात हुई. वीडियो कॉल पर बात हुई थी. इसके एक घंटे बाद फोन आया कि मेरे बेटे ने फांसी लगा ली. और फिर कॉल आया कि उसकी मौत हो गई है. मेरे बेटे के सिर पर चोट थी और उसके होठों पर खून लगा था. ये आत्महत्या नहीं है. हम वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं.

Uttar Pradesh | A first-year medical student was found dead after allegedly committing suicide in Saifai Medical University hostel in Etawah’s Saifai pic.twitter.com/cMjopgdtJL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 21, 2022