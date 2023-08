अमरमणि त्रिपाठी-पत्नी मधुमणि के साथ जेल से रिहा, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में काट रहा था सजा

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उसकी पत्नी मधुमणि की रिहाई हो गई है. उत्तर प्रदेश शासन के कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग के विशेष सचिव मदन मोहन ने गुरुवार को राज्य की 2018 की रिहाई नीति का जिक्र करते हुए अमरमणि त्रिपाठी की समयपूर्व रिहाई संबंधी एक आदेश जारी किया था. अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विभाग ने उनकी वृद्धावस्था और जेल में अच्छे आचरण का जिक्र किया. अमरमणि की उम्र 66 वर्ष है और मधुमणि 61 वर्ष की हैं.

गोरखपुर जेल के जेलर एके कुशवाहा ने बताया कि विभाग ने अमरमणि की वृद्धावस्था और अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि दोनों को जेल हिरासत से रिहा कर दिया गया है, हालांकि दोनों फिलहाल BRD मेडिकल कॉलेज में ही रहेंगे. इस बीच, बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके माता-पिता चिकित्सकों की निगरानी में हैं और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. महराजगंज जिले की लक्ष्‍मीपुर (अब नौतनवा) विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित अमरमणि त्रिपाठी कल्‍याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार में मंत्री रह चुके हैं.