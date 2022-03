Exit Poll UP 2022 Results : उत्तर प्रदेश में सात चरण में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद Zee News ने DesignBoxed के साथ मिलकर सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया. जी न्यूज-DesignBoxed के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती दिख रही है. Zee News-Designboxed के एग्जिट पोल (UP Exit Poll Result) के मुताबिक यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP+) को 223-248, समाजवादी पार्टी (SP+) को 138-157, बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) को 5-11, कांग्रेस (Congress) को 4-9 और अन्य के खाते में 3-5 सीटें आती दिख रही हैं.Also Read - Exit Poll UP 2022 Highlights: यूपी में एक बार फिर योगी सरकार! जानें एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें?

वहीं, वोट शेयर की बात करें तो Zee News-Designboxed के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी+ को 39 फीसदी, समाजवादी पार्टी+ को 34, बसपा को 13, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 8 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि Zee News-Designboxed के एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सही साबित हुए थे यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है. बता दें कि यूपी में बहुमत का आंकड़ा 202 है.

Zee News-Designboxed ने सात चरण में हुए यूपी चुनाव के हिसाब से ही एग्जिट पोल को 7 फेज में बांटा. एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 34-38, समाजवादी पार्टी+ को 19- 21, बसपा को 1-2 सीटें मिलती दिख रही हैं. पहले चरण में कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाता नहीं दिख रहा है.

Zee News Exit Poll के मुताबिक यूपी में दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 21- 23 समाजवादी पार्टी+ को 29- 33, बसपा को 1-2 सीटें मिलती दिख रही हैं. दूसरे चरण में भी कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाता नहीं दिख रहा है.

वहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरे चरण में 20 फरवरी को 59 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 38- 42 समाजवादी पार्टी+ को 17- 19, कांग्रेस को 1-2 सीटें मिलती दिख रही है. वहीं, बसपा और अन्य के खाते में कोई सीट आता नजर नहीं आ रहा है.

एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में चौथे चरण में 23 फरवरी को 59 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 41-45, समाजवादी पार्टी+ को 14- 16 और बसपा को 1-2 सीटें मिलती दिख रही है. वहीं, कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट मिलता नहीं दिख रहा है.

Zee News-Designboxed के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में 27 फरवरी को पांचवें चरण में 61 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 36-40, समाजवादी पार्टी+ को 18-20, कांग्रेस को 1-3 और अन्य को भी 1-3 सीटें मिलती दिख रही है. वहीं, बसपा और और अन्य के खाते में कोई सीट मिलता नहीं दिख रहा है. 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को हुआ था.

Zee News-Designboxed के एक्जिट पोल के मुताबिक यूपी में छठे चरण में 3 मार्च को 57 सीटों मतदान हुआ. इस फेज में बीजेपी+ को 30-34, समाजवादी पार्टी+ को 19-22, कांग्रेस को 1-3, बसपा को भी 1-3 सीटें मिलती दिख रही है. अन्य के खाते में कोई सीट आता नहीं दिख रहा है.

एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को 54 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी+ को 23-27, समाजवादी पार्टी+ को 22-26, कांग्रेस को 1-2 और बसपा को 1-3 सीटें मिलती दिख रही हैं. अन्य के खाते में भी 1-3 सीटें आती दिख रही है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच ही देखा जा रहा है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश की है. वहीं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (SP) पांच साल बाद फिर सत्ता हथियाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया है. मायवती की बसपा और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है.

इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी किस्मत आजमाई है. मालूम हो कि यूपी में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को 7 चरणों में मतदान हुआ है. यूपी के साथ-साथ पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव हुए हैं. यूपी समेत सभी राज्यों के नतीजे (UP Result) 10 मार्च को आएंगे.