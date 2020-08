दिल्ली से गिरफ्तार किए गए ISIS आतंकी मोहम्मद यूसुफ की निशानदेही पर स्पेशल सेल की टीम ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर (Balrampur) स्थित उसके घर पर छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया. पुलिस को युसूफ के घर से दो सुसाइड जैकेट, एक सुसाइड बेल्ट, विस्फोटक समेत कई आपत्तिजनक सामान मिला है. Also Read - ISIS आतंकी 7 दिन की पुलिस कस्‍टडी में, दिल्‍ली पुलिस ने अबू यूसुफ के गांव से एक युवक को उठाया

न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली के पुलिस डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा के हवाले से बताया, ‘भूरे रंग के जैकेट में 3 विस्फोटक पैकेट और नीले रंग के चेक जैकेट में 4 विस्फोटक पैकेट्स बरामद किये गए. इसके साथ-साथ लगभग 3 किलोग्राम विस्फोटक से बनी चमड़े की बेल्ट भी पुलिस ने बरामद की है. बता दें कि ISIS ऑपरेटिव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी मोहम्मद अबू यूसुफ की एक दिन पहले दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी. बता दें कि शनिवार शाम को ही पुलिस बलरामपुर पहुंची थी.

उधर, पुलिस सूत्रों ने बताया कि यूसुफ करीब आठ वर्ष पूर्व मुंबई में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता था, लेकिन चोट लग जाने के बाद अपने गांव चला आया और उसने करीब 4 वर्ष पहले हासिमपारा बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली. सूत्रों का कहना है कि अबु यूसुफ दो दिन पहले यह कहकर घर से निकला था कि वह रिशेतदार का इलाज कराने लखनऊ जा रहा है और उसे शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

He had stored gunpowder & other materials at home here. When I told him he should not do such things, he told me that I should not stop him. I wish he could be forgiven. I have four kids. Where will I go?: Wife of Abu Yusuf (ISIS operative arrested from Delhi y'day) in Balrampur pic.twitter.com/BKEmPHiO3I

— ANI UP (@ANINewsUP) August 23, 2020