मथुरा: उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान का सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर में होने का पता चला और उत्तरप्रदेश पुलिस उसे हिरासत में लिया. इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

बता दें कि मथुरा में बीते दिनों ब्रज चौरासी कोस की यात्रा करने वाले दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके एक मित्र की नंदगांव के नन्द भवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीश चंद्र ने बताया, "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें अलग-अलग ठिकानों पर भेजी गई थीं. इनमें से एक टीम ने फैजल खान को दिल्ली स्थित जामिया नगर से हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए जाने के बाद से उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा करने के पीछे उसका इरादा क्या था? उसने ऐसा किसके कहने पर किया?''

Faisal Khan (in file pic), one of the four persons who offered Namaz inside Nanda Bhavan Temple complex, Mathura has been sent to 14-day judicial custody. pic.twitter.com/ZZqIMnPH5g

