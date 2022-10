नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. दशहरा समारोह से पहले इस छावनी का नाम बदला गया है. एक सूत्र ने बताया, फैजाबाद छावनी अब अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा.Also Read - Viral: अलौकिक शक्तियों की चाह में साधु ने की चौंकाने वाली हरकत, मां दुर्गा की मूर्ति के आगे हथेली काटकर चढ़ा दिया

Correction | Defence minister Rajnath Singh approves the proposal to change the name of Faizabad Cantt to Ayodhya Cantt: Sources pic.twitter.com/OqaViTAG2e

— ANI (@ANI) October 4, 2022