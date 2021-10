नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन (Faizabad Railway Junction Name Changed) का नाम बदल दिया गया है. अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन को अयोध्या कैंट (Ayodhya Cantt) के रूप में जाना जायेगा. यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला किया और नाम बदले जाने की घोषणा की.Also Read - UP Government New Scheme: अब सीधे अभिभावकों के खाते में पैसे भेजेगी यूपी सरकार, जानिए क्या है छात्रों के लिए नई स्कीम

उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है. इसमें कहा गया है कि सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलने का फैसला किया है.

UP CM Yogi Adityanath has taken the decision to rename Faizabad railway junction as Ayodhya Cantt.: Chief Minister’s office pic.twitter.com/94f2yckY0W

— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2021