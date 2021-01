मथुरा: उत्‍तर प्रदेश मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को किसानों व खेती के लिए बेहतर बताया. Also Read - Kisan Andolan: कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य 'सरकार समर्थक', उसके समक्ष पेश नहीं होंगे : किसान संगठन

मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, वे (आंदोलनकारी किसान) यह भी नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और खेत कानूनों के साथ क्या समस्या है, जो दर्शाता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा .

बता दें बीजेपी सांसद हेमा मालिनी सोमवार को मथुरा के वृंदावन स्थित अपने आवास पहुंची हैं. इससे पहले वह बीते वर्ष फरवरी माह में कुछ दिन के लिए मथुरा आई थीं. मंगलवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है. लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर लोग आंदोलन कर रहे हैं."

They (agitating farmers) do not even know what they want and what is the problem with the farm laws, which shows that they are doing this because someone asked them to do it: Hema Malini, BJP MP from Mathura (12.01.2021) pic.twitter.com/TvMluuIWGk

