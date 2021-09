गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत जमीन के एवज में पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे 17 किसानों ने बुधवार को एक खेत में गड्ढे खोदे और उनमें बैठ गए. मंडोला लोनी और जिले के छह अन्य गांवों के प्रदर्शनकारी किसान गड्ढे में बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उचित मुआवजे की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है.Also Read - किसान महापंचायत: कृषि कानूनों पर और आक्रामक होंगे किसान, 27 सितंबर को 'भारत बंद' का ऐलान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप संभागीय मजिस्ट्रेट और लोनी के क्षेत्राधिकारी किसानों को शांत कराने के लिए संबंधित स्थल पर गए लेकिन किसान अपनी मांग पर अडिग रहे.

Farmers in Ghaziabad's Loni staged 'Zameen Samadhi protest' over three farm laws and their other demands, including an increase in land compensation.

"We're on fast until death. We'll stay in Samadhi till the govt listens to us," Manveer Tewatia, Farmer leader pic.twitter.com/BeT6L0gvnR

