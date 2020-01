फर्रुखाबाद (उप्र): जिले के मोहम्मदाबाद के कठरिया गांव में बच्चों को बंधक बनाने वाले सुभाष बाथम को उप्र पुलिस और एटीएस की टीम ने देर रात मार गिराया और सभी बच्चों को उसके घर से सुरक्षित निकाल लिया गया. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने देर रात भाषा को बताया, ‘‘सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बच्चों को बंधक बनाने वाले को मार गिराया गया है.’’ गुरुवार शाम को एक व्यक्ति ने जन्मदिन मनाने के बहाने करीब बीस बच्चों को अपने घर में बुलाकर बंधक बना लिया था.

UP Additional Chief Secretary and Principal Secretary Home Awanish Kumar Awasthi on children kept as hostage at a house in Farrukhabad: The person who was holding the children as hostage has been killed in an operation and all children have been safely evacuated. pic.twitter.com/48QYcsoGRr

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2020