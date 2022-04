Crime in UP : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दोबारा सत्ता (Yogi 2.o) में आते ही कानून व्यवस्था के पेंचों को टाइट करना शुरू कर दिया, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (CM Yogi Against Crime) की नीति पर काम करते हुए सीएम योगी का बुलडोजर (Bulldozers ) अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है, जिसके कारण पिछले 10 दिनों के भीतर सैकड़ों अपराधियों ने सरेंडर कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है. कानून के डर का आलम ये है कि अपराधी हाथों में तख्ती लिए थानों में पहुंच रहे हैं, 10 मार्च को आए नतीजों का असर उसके एक हफ्ते बाद से दिखाई देने लगा था. 15 मार्च से शुरू हुआ सिलसिला अब तक जारी है. बड़े बड़े बदमाश बिना बुलाए ही थानों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, जो हिस्ट्रीशीटर और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ भाग गए है, उनके संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहे हैं या फिर उन्हें कुर्क किया जा रहा है.Also Read - Yogi 2.0: CM Yogi का सदन में पहला संबोधन, कहा उत्तर प्रदेश से पूरे देश को हैं आकांक्षाएं | Watch Video

पिछले 10 दिन में कितनी बार गरजा ‘बुलडोजर’