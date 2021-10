UP Main Do Betiyon me se ek Ki Fees Maaf: यूपी में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अगर घर में दो बेटियां हैं तो इनमें से एक की फीस माफ कर दी जाएगी. ये नियम सरकारी और प्राइवेट संस्थानों दोनों पर लागू होगा. अगर दो बहनें एक ही स्कूल/शिक्षण संस्थान में एक साथ पढ़ती हैं तो इनमें से एक की पढ़ाई फ्री होगी. अगर प्राइवेट संस्थान ऐसा नहीं करते हैं तो फीस की भरपाई सरकार करेगी.Also Read - PM मोदी लखनऊ का दौरा करेंगे, 'आजादी का अमृत महोत्सव' में हिस्सा लेंगे

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाने पड़ेंगे. सीएम योगी ने फीस माफी का ऐलान यूपी के डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के दौरान किया. योगी ने कहा कि 30 नवम्बर तक यूपी के सभी छात्र-छात्राओं को फीस मिल जानी चाहिए. ये काम मिशन मोड पर हो. इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं. राज्यपाल और सीएम योगी ने बटन दबाकर छात्रवृति के रुपए खातों में भेजे. कुछ छात्र-छात्राओं को मौके पर छात्रवृति का प्रमाण पत्र भी सौंपा.

दो सगी बहनों वाले परिवार को मिलेगा फायदा

इस योजना को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इस पहल का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनके घर में दो बेटियां यानी दो सगी बहनें हैं. कई बार देखा गया है कि लड़कियों की पढ़ाई आर्थिक दिक्कतों के चलते छूट जाती है, लेकिन ये फैसला बड़ी राहत दे सकता हैं.