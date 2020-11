Uttar Pradesh News: लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मशहूर शायर मुनव्वर (Munawwar Rana) राणा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मुनव्वर राणा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. बता दें कि मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुए हमले (France Attack) को लेकर विवादित बयान दिया था. FIR में में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि फ्रांस में कार्टून विवाद पर हत्याओं को सही ठहराने का उनका बयाना सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है. पुलिस ने कहा है कि ये बयान समुदायों को बीच वैमनस्यता फैलाने वाला, सामाजिक सौहार्द्र पर विपरित प्रभाव डालने वाला है. Also Read - विवादित बयान पर बोले मुन्नवर राणा- मुझे फांसी दो या शूट करो, माफी नहीं मागूंगा

Lucknow: FIR filed against poet Munawwar Rana at Hazratganj Police Station under relevant sections of IPC for allegedly making objectionable remarks over the recent terrorist attacks in France. Also Read - यूपी: रेप की शिकायत करने गया था पीड़िता का परिवार, दारोगा ने थाने से भगाया; वीडियो हुआ वायरल

— ANI UP (@ANINewsUP) November 2, 2020 Also Read - Uttar Pradesh News: मेरठ के बाद अब UP के महोबा में खेत से जला शव बरामद, हत्‍या की आशंका