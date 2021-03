FIR lodged against former CM Akhilesh Yadav उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में मारपीट का केस दर्ज किया गया है. सपा प्रमुख पर अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें पत्रकारों पर 11 मार्च को कथित रूप से हमला कराने का जिक्र किया गया है. केस में 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है. Also Read - 125 साल के स्‍वामी शिवानंद ने बताया अपनी लंबी उम्र का राज, ऐसी है लाइफ स्‍टाइल

अखिलेश के खिलाफ मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में केस दर्ज किया गया है. Also Read - Kanpur Gang Rape case: गैंगरेप पीड़िता के पिता की एक्‍सीडेंट में मौत के बाद आरोपों में घिरी पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश

बता दें कि कुछ दिनों पहले मुरादाबाद के संभल में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्तिगत सवाल पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भड़क गए थे. इस दौरान कुछ पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी. Also Read - Farmers Protest: अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 19 मार्च को मथुरा में करेंगे किसान महापंचायत

मुरादाबाद जिला प्रशासन ने पत्रकारों के एक समूह की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर यह कार्रवाई की है.