Lucknow Bank Fire Video: हजरतगंज इलाके बैंक में लगी आग, खिड़कियों से निकलते नजर आए कर्मचारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आज एक बैंक में आग लग गई है . बैंक के कर्मचारी खिड़कियों के रास्ते बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं. आग बुझाने का काम चल रहा है. हालाकि , ताजा जानकारी के मुताबिक, बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. आग की वजह शार्ट सर्किट बताया जा रहा है.

बैंक में लगी आग को देखकर कर्मचारियों ने अपनी जान को बचने के लिए खिड़की के जरिए निकलने का तय किया और जैसे तैसे बाहर आ पाए हैं.

वहीं एक सीनियर पुलिस धिकारी ने कहा, आग पूरी तरह से नियंत्रण में है. फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया है. कोई हताहत नहीं हुआ है. आग पूरी तरह से बुझ गई है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है

अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बैंक को आग से कितना नुकसान हुआ है.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Fire Officer Mangesh Kumar says, “The reason is electrical short circuit… The fire spread because most of the materials like papers and computers were combustible… No one is stranded. All of the people have been rescued… The fire is under… pic.twitter.com/QUn841ZZMx

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 20, 2023