लखनऊ: दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, जान बचाने को बालकनी से कूदे छात्र

मामला लखनऊ के अलीगंज का है. धुएं और आग की लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया. इससे कई छात्र छत से कूद गए हैं. इस आग हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. उन्होंने आला अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 22, 2026, 4:53 PM IST
लखनऊ: दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, जान बचाने को बालकनी से कूदे छात्र
लखनऊ के अलीगंज इलाके में तीन मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई. (ANI)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार (22 जून 2026) को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक दुकान में आग लगी, ऊपरी मंजिल पर कोचिंग चलता था. आग तेजी से फैली और इसने कोचिंग सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगते ही कोचिंग सेंटर में अफरा-तफरी फैल गई. कुछ छात्र अपनी जान बचाने के लिए बालकनी और छत से कूद गए हैं. फिलहाल फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं. अभी तक इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं आई है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

ANI के मुताबिक, आग दोपहर करीब 3:15 मिनट पर लगी. उस समय कोचिंग सेंटर में कई छात्र पढ़ रहे थे. आग से धुआं फैल गया. इससे दरवाजे जाम हो गए. ऐसे में अंदर मौजूद छात्रों का निकलना मुश्किल हो गया. कुछ छात्रों ने पहली मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई. इतनी ऊंचाई से कूदने से कई बच्चे घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने बच्चों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

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ट्रॉमा सेंटर में अलर्ट, कई बेड रिजर्व

पुलिस के मुताबिक, अंदर 10-12 लोग फंसे हुए हैं. फायर ब्रिगेड की 9-10 गाड़ियां लगी हुई हैं, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है. सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं. चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) के यहां से अग्निकांड में 4 घायलों को रेफर करने का इनपुट मिला है. ट्रॉमा सेंटर में अलर्ट हो गया है. कई बेड रिजर्व कर लिए गए हैं.

क्या बताते हैं चश्मदीद?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर मौजूद छात्र रोहन ने बताया, “आग सबसे पहले बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक दुकान पर लगी. यही से आग फैलती गई और इसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप और क्लीनिक है. पहले फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम का कोचिंग सेंटर चलता है. वहीं, दूसरे फ्लोर पर हेड हॉपर स्टूडियोज नाम की 3D आर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी है.”

वहीं, एक अन्य चश्मदीद साहिल जोशी ने बताया, “मैं बाइक से गुजर रहा था. आग कैसे शुरू हुई इसके बारे में नहीं पता. यहां धुआं उठ रहा था. सब लोग फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल करने लगे. नीचे से लोगों ने पत्थर मारकर शीशे तोड़े. अंदर से 3-4 लड़के तार से लटकते हुए नीचे आए. ”

CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इस आग हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. उन्होंने आला अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता और राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी कहा है. पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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