Ghaziabad में प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग, कई फायर टेंडर्स बुझाने में लगे

Ghaziabad FIRE: दिल्ली से लगे यूपी के ​​गाजियाबाद (Ghaziabad) के हिंडन विहार इलाके (Hindon Vihar) में प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम (plastic scrap warehouse) में आज रविवार को देर शाम आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया.

पुलिस ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में एक प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई. पुलिस ने बताया कि हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. ताजा जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि शाम 7.42 बजे के आसपास सूचना मिली कि गाजियाबाद के हिंडन विहार में एक प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई है. जैसे ही घटना की सूचना मिली, आठ दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया.

#WATCH | Uttar Pradesh: A fire broke out in a plastic scrap warehouse in the Hindon Vihar area of ​​Ghaziabad. Fire tenders are present at the spot, more details awaited. pic.twitter.com/iUHksXPO05

