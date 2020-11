A fire has broken out at a slum area in Ghaziabad. 15 fire tenders at the spot. Firefighting operation underway: उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मंगलवार की रात एक स्‍लम इलाके में भयंकर आग लग गई है. घटनास्‍थल पर 15 दमकल मशीनों को आग बुझाने के लिए लगाया गया है. Also Read - Delhi: देश की राजधानी के जीबी रोड में आग लगी, 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में जुटीं

प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, गाजियाबाद की झुग्‍गी बस्‍ती में अचानक आग लग गई. स्‍पॉट पर 15 दमकलों आग बुझाने में जुटीं हैं. आग बुझाने का कार्य जारी है.