Fire In Kanpur Hospital: कानपुर के एक अस्पताल cardiology department of LPS Institute के आईसीयू में रविवार सुबह लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक अस्पताल के फस्ट फ्लोर स्थित आईसीयू में आग लगने के बाद शीशे तोड़कर सभी मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है. कार्डियोलॉजी निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और वहां से सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया है. Also Read - Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जानें क्या कहा....

आग लगेने की सूचना पर दमकर की सात गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. Also Read - यूपी में अवैध शराब कारोबार किया तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट, CM योगी बोले- संपत्ति भी जब्त कर लेंगे

CM takes cognisance of fire incident at Cardiology Dept, LPS Institute Of Cardiology in Kanpur, directs all evacuated patients be provided immediate care. CM seeks report from District Admin & directs a high level team to visit the site & submit report immediately: CMO

