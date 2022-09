नोएडा में एक बिल्डिंग में आग लग गई है. फिलहाल, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत- बचाव के कार्य में जुटी है. जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर-18 में एक कंपनी के दफ्तर में आग लग गई है. हालांकि, आग किन कारणों से लगी है. फिलहाल, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी दी.Also Read - Dog Bites in Lift: गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में युवक को काटा | देखें Video

#UPDATE | Noida, UP: A dozen people were stuck on the 2nd & 3rd floors of the building in Sec-18 market as a fire broke there. We safely evacuated all of them & there were no casualties. 4 fire tenders on the spot. Fire under control: Arun Singh, Chief Fire Officer https://t.co/SoFN324eQf pic.twitter.com/1Czr6PYsvP

