UP Polls 2022: मेरठ: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) MP के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की कार पर गोलीबारी में इस्तेमाल हथियार मेरठ से खरीदे गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. वहीं, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने वाहन पर हमले के मामले पर कहा, मैं यूपी के सीएम से कहना चाहता हूं कि कृपया ठीक से जांच करें. आपकी सरकार ने क्रिकेट मैच पर NSA लगाया था. इस मामले में भी न्याय दो, यूपी की जनता को पता चल जाएगा कि तुम आजाद हो. अगर यह कट्टरता कायम रहती है, तो इसे आतंकवाद और सांप्रदायिकता में बदला जा सकता है.Also Read - Punjab Polls 2022: नवजोत सिंह सिद्धू के बदले तेवर, कहा- 'सीएम चेहरे पर आलाकमान के फैसले का करेंगे सम्मान'

I’d like to ask UP CM to please probe properly. Your govt invoked NSA over a cricket match.Give justice in this case too,UP public will know that you’re independent. If this radicalisation prevails, it can be converted to terrorism & communalism: A Owaisi on attack on his vehicle pic.twitter.com/iFipqlZ9ko

— ANI (@ANI) February 5, 2022