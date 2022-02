UP Election 2022: Phase 1 Polling On Feb 10: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक चलेगा. यह विधानसभा चुनाव का पहला चरण है और इस चरण के लिए मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम चुका है. प्रचार के अंतिम दिनों में तमाम पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. यहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सपा-आरएलडी के बीच दिख रहा है. कांग्रेस और बसपा भी यहां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं. पहले चरण की 58 सीटों पर कुल 623 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं.Also Read - UP Election: पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान आज, इन मंत्रियों समेत 623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में होगी कैद

2.27 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

पहले चरण की 58 सीटों में से 9 सीटें सुरक्षित हैं. इस चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जिलों की विभिन्न सीट के लिए मतदान हो रहा है. आज के मतदान में राज्य के 2 करोड़, 27 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते वर्चुअल रैली और डोर डू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर रहा.

पहले चरण में इन सीटों के लिए हो रहा मतदान (UP Election 2022: Phase 1 Polling On Feb 10)